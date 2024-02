Bruno Fernandes está debaixo de fogo nas redes sociais, devido a um lance protagonizado no encontro de sábado do Manchester United frente ao Fulham.

O internacional português é acusado de ter tentado simular uma falta, num lance em que ficou agarrado à perna com dores e logo de seguida levantou-se a protestar com o árbitro.

Vários internautas partilharam o momento e criticaram a postura de Bruno Fernandes.

O Manchester United, refira-se, perdeu na receção ao Fulham de Marco Silva por 2-1.

Never met a United fan that doesn’t utterly detest this side of Bruno Fernandes. He’s an incredible player but he spends a solid 45% of his time rolling around or screaming and the fact no one paid him attention when he was rolling around. https://t.co/ymTcQynaQ6