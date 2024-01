O futebolista português Bruno Fernandes, em destaque na vitória do Manchester United ante o Wigan, lidera o top-10 de portugueses no estrangeiro, de acordo com o ranking elaborado pela Sofascore para o Maisfutebol.

Bruno fez, na segunda-feira, o segundo golo da vitória por 2-0 para a Taça da Liga, já depois de Diogo Dalot (que também consta neste top-10) ter inaugurado o marcador.

Em mais uma jornada desportiva de clubes entre sexta-feira e segunda-feira, Danilo Pereira e Gonçalo Ramos, ambos do PSG, completam o pódio, atrás de Bruno Fernandes. Danilo e Gonçalo foram titulares na goleada por 9-0 ante o US Revel, para a Taça de França, no domingo. Danilo fez uma assistência e Gonçalo um golo.

Nota ainda, para os jogadores que fecham as cinco primeiras posições, para Tiago Santos (Lille) e Dany Mota (Monza). Tiago Santos fez um golaço na goleada do Lille (12-0) na Taça e Dany Mota marcou e assistiu no triunfo do Monza.

Rúben Dias, Hélder Lopes, Miguel Silva e Matheus Nunes completam esta lista.