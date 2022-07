O Manchester United venceu esta sexta-feira o Melbourne Victory, por 4-1, na Austrália, em jogo de preparação para a época 2022/23 , marcado pela estreia do futebolista português Nani pelo clube australiano.

Três dias depois da vitória sobre o Liverpool na Tailândia, o United somou novo triunfo com Erik Ten Hag ao comando, tendo apresentado um onze inicial com os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

Ikonomidis deu vantagem ao Melbourne logo aos cinco minutos, mas o United virou o marcador até ao intervalo, com golos de Scott McTominay (43m) e Anthony Martial (45+1m).

Para a segunda parte, Ten Hag mudou os dez jogadores de campo e viu Marcus Rashford fazer o terceiro golo do United ao minuto 78. Já em cima do minuto 90, um autogolo de Lupancu ditou o 1-4 final no resultado.

Do lado do Melbourne, Nani fez os primeiros minutos pelo novo clube ao entrar ao minuto 87 (recebeu uma ovação no momento da substituição), sendo que o português Roderick Miranda foi titular na equipa australiana e viu um cartão amarelo ao minuto 83.

Antes do jogo, Nani teve um momento especial no reencontro com o Manchester United, ao receber uma camisola.

A ovação dos adeptos no momento da entrada de Nani:

O autogolo de Lupancu (1-4):

O golo de Rashford (1-3):

O golo de Martial (1-2):

O golo de McTominay (1-1):