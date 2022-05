Marcos Rojo sabe como fazer a festa.

Neste domingo, o central marcou na vitória do Boca Juniors sobre o Tigre (3-0) e celebrou a conquista do título argentino de forma arrojada e ao bom estilo do futebol amador. Rodeado pela família, o defesa ex-Sporting puxou de um cigarro, enquanto bebia cerveja e comia pizza em pleno relvado.

Ora veja: