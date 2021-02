O Nápoles e a Atalanta empataram sem golos na primeira mão na meia-final da Taça de Itália.



Com Mário Rui a assistir do banco, os napolitanos tiveram as melhores oportunidades para chegar ao golo, mas Gollini evitou o golo de Insigne. Na resposta, Muriel não teve arte para bater Ospina.



Na segunda parte não houve praticamente situações para marcar. Assim, a eliminatória vai resolver-se em Bérgamo.