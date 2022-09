O futebolista Valentin Rongier renovou contrato com o Marselha até 2026, confirmou na tarde desta terça-feira o clube francês, adversário do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Rongier, médio de 27 anos, prolonga assim por mais dois anos a ligação ao Marselha, que até então vigorava até 2024.

O gaulês, formado no Nantes, clube no qual subiu a sénior, está a cumprir a quarta época no Marselha, clube ao qual chegou em 2019/20.

O Marselha é precisamente o próximo adversário europeu do Sporting: os leões deslocam-se ao estádio Vélodrome, a 4 de outubro, para a terceira jornada do grupo D da Champions.