Os jornalistas franceses protestaram com a forma como André Villas-Boas tratou um jornalista na quarta-feira, ameaçando-o no final da derrota do Marselha com o Rennes.

Esta sexta-feira, na antevisão ao jogo com o Stade de Reims, os jornalistas presentes levantaram-se e abandonaram a sala assim que o português chegou, em solidariedade com o colega de profissão.

Depois, já com os repórteres de regresso e a conferência em andamento, Villas-Boas retratou-se pela forma como se comportou, lendo uma declaração.

«Arrependo-me da reação. A minha ideia mantém-se, mas a forma como me expressei não foi correta. Lamento a minha reação, mas fiquei sentido com os artigos e as palavras duras», disse, citado pelo L’Équipe.