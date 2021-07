O golo de Mehdi Taremi pelo FC Porto ao Chelsea, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, bem como o golo de Paulinho, avançado do Sporting, marcado ainda pelo Sp. Braga ao serviço do Leicester na Liga Europa, estão entre os dez nomeados para melhor do ano na UEFA.

Taremi marcou um golaço de forma acrobática a 13 de abril de 2021, na vitória do FC Porto ante o Chelsea, por 1-0, que foi insuficiente para evitar a eliminação ante aquele que seria o campeão europeu de clubes.

Já o golo de Paulinho ao serviço dos bracarenses, na fase de grupos da Liga Europa, foi apontado a 26 de novembro de 2020, no empate 3-3 ante o Leicester, no Minho, na fase de grupos da prova.

A votação é pública e pode ser feita no sítio da UEFA. Os golos elegíveis são das competições da UEFA, entre outubro de 2020 e julho de 2021. A lista foi, segundo o organismo, elaborada por «observadores técnicos» seus.

O golo de Taremi:

O golo de Paulinho:

Os outros golos nomeados são:

- Patrick Schick, na fase de grupos do Euro 2020, no Escócia-República Checa (14 junho 2021)

- Kemar Roofe, na fase de grupos da Liga Europa, no Standard Liège-Rangers (22 outubro 2020)

- Florian Wirtz, nas meias-finais do Euro sub-21, no Países Baixos-Alemanha (6 junho 2021)

- Dele Alli, nos 16 avos de final da Liga Europa, no Tottenham-Wolfsburgo (24 fevereiro 2021)

- Lorenzo Insigne, nos quartos de final do Euro 2020, no Bélgica-Itália (2 julho 2021)

- Paul Pogba, nos oitavos de final do Euro 2020, no França-Suíla (28 junho 2021)

- Sarah Zadrazil, nas meias-finais da Liga dos Campeões feminina, no Chelsea-Bayern (2 maio 2021)

- Ferrão, nos quartos de final da Liga dos Campeões de futsal, no Barcelona-Dobrovec (28 abril 2021)