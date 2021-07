Está definido o quadro da terceira pré-eliminatória da Liga Europa 2021/2022, conhecido em sorteio realizado ao final da manhã desta segunda-feira, em Nyon, na Suíça.

Dez equipas que forem derrotadas no caminho dos campeões da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões vão encontrar-se nesta fase de acesso à Liga Europa, que não conta com clubes portugueses em ação. Há, contudo, alguns nomes lusos em campo.

Há ainda três encontros no caminho dos não campeões, onde já há três equipas qualificadas, que vão encontrar os três derrotados que venham do caminho dos não campeões da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Desta forma, o quadro definitivo só será conhecido após a segunda pré-eliminatória da Champions, que acaba a 27 e 28 de julho.

JOGOS (Caminho dos Campeões)

Derrotado do Dínamo Zagreb-Omonia / Derrotado do Légia-Flora Tallinn

Derrotado do Mura-Ludogorets / Derrotado do Ferencvaros-Zalgiris

Derrotado do Kairat Almaty-Estrela Vermelha / Derrotado do Alashkert-Sheriff Tiraspol

Derrotado do Lincoln Red Imps-Cluj / Derrotado do Slovan Bratislava-Young Boys

Derrotado do Olympiakos-Neftci / Derrotado do Malmö-HJL Helsínquia

JOGOS (Caminho dos não campeões)

Jablonec / Derrotado do Celtic-Midtjylland

Derrotado do Rapid Viena-Sparta Praga / Anorthosis Famagusta

Derrotado do PSV-Galatasaray / St. Johnstone

A terceira pré-eliminatória da Liga Europa disputa-se a 5 de agosto (1.ª mão) e a 12 de agosto (2.ª mão). Os apurados disputam o play-off da Liga Europa. Os derrotados ainda têm hipótese de continuar nas competições europeias, uma vez que caem para o play-off de acesso à Liga Conferência.

Siga aqui, às 13 horas, o sorteio da Liga Conferência, com Paços de Ferreira e Santa Clara.