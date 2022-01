O Newcastle oficializou a chegada de Matt Targett, por empréstimo do Aston Villa, até ao final da temporada.

O lateral esquerdo, internacional sub-21 inglês, é o quarto reforço de inverno dos magpies, depois de Kieran Trippier, Chris Wood e Bruno Guimarães.

Formado no Southampton, o futebolista de 26 anos passou ainda pelo Fulham, antes de rumar ao Aston Villa. Esta temporada, no conjunto do Villa Park, somou 19 jogos, mas perdeu espaço com a chegada de Lucas Digne.

✍️ #NUFC are delighted to announce the signing of Matt Targett on loan from Aston Villa until the end of the season!



