O internacional brasileiro Vágner Love está muito próximo de assinar pelo Midtjylland.

O avançado de 37 anos já foi mesmo fotografado em solo dinamarquês.

O Midtjylland será o 10.º clube da carreira de Vágner Love. Depois da estreia como sénior no Palmeiras, rumou ao CSKA Moscovo em 2004. Pelo meio da aventura no emblema russo foi emprestado ao Verdão e ao Flamengo, antes de se transferir para os chineses do Shandong Luneng, em 2013.

Dois anos depois, voltou ao Brasil para vestir as cores do Corinthians, mas regressou à Europa na temporada seguinte para representar o Mónaco. Passou ainda por Alanyaspor, Besiktas e, nas duas últimas épocas, jogou no Cazaquistão, ao serviço do Kairat, onde apontou 24 golos em 51 jogos.