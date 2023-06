Sem clube desde deixou o Nottingham Forest, Jesse Lingard não descarta a possibilidade de continuar a carreira na Arábia Saudita, país cujos clubes estão a recrutar algumas das principais figuras do futebol europeu nas últimas temporadas.



«A Arábia Saudita está a fazer grandes coisas e nos próximos anos será um dos sítios do momento. Não estou surpreendido com alguns dos grandes nomes que se estão a mudar para lá. É algo que também irei considerar. Sò quero regressar aos relvados e ainda tenho fome de sucesso», referiu, numa entrevista à Sky Sports.



Além de Arábia Saudita, a MLS é outro dos destinos que o internacional inglês de 30 anos não coloca de parte. «Não descarto nenhuma opção neste momento. Tenho treinado no duro para manter os meus índices físicos, por isso estarei pronto quando o telefone tocar», frisou.



Depois de vários anos vinculado ao Man. United, Lingard jogou pelo Forest em 2022/23, tendo participado em 20 jogos.