Nos últimas dias Fernando Santos foi associado ao Al Shabab, emblema da Arábia Saudita. O presidente da Federação polaca de futebol desmentiu as notícias e partilhou nas redes sociais um recado que recebeu do atual selecionador.



«As notícias recentes de que Fernando Santos pretende demitir-se da seleção polaca não são verdadeiras. Tenho uma pequena mensagem de Fernando Santos para todos os adeptos polacos: 'Tenho contrato com a seleção da Polónia e nada mudou. Conto com o vosso apoio na luta pelo Europeu!'», lê-se na publicação feita por Cezary Kulesza.



Lembre-se que este domingo também a própria Federação polaca de futebol desmentiu em comunicado a saída de Fernando Santos para a Arábia Saudita.



«O treinador está de férias. Há uma semana esteve na Polónia para assistir à Supertaça entre o Raków e o Legia Varsóvia e não houve qualquer sinal da sua parte no sentido de alterar os seus planos profissionais», pode ler-se na nota divulgada nas redes sociais.