Sem clube desde que rescindiu com o Olympiakos no início de fevereiro, Rafinha foi oficializado como reforço do Grémio.



O lateral-direito de 35 anos assinou um contrato válido até ao final do ano pelo clube de Porto Alegre. O internacional brasileiro jogou pela equipa de Pedro Martins na primeira metade da época, tendo disputado 22 encontros.



Rafinha, lembre-se, conta com passagens por Coritiba, Schalke 04, Génova, Bayern Munique e Flamengo.