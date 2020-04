Franco Jara recordou o dia em que Salvio lhe encheu o Smart de galhos. Na sua conta do Instagram, o antigo avançado do Benfica, contou o episódio e disse que foi treinar «cheio de calor».

«Quando regressei a Portugal, depois do empréstimo ao Estudiantes, aluguei um Smart, um desses pequenos. Era preto, deixava-o sempre estacionado à porta de casa. O Toto [Salvio] vivia ao lado, estávamos separados por um parque. Houve um dia em que deixei o carro à porta como de costume, mas, na manhã seguinte, quando fui a entrar no Smart, estava cheio de galhos, folhas e outras coisas que já nem me lembro», começou por contar o avançado atualmente no Pachuca, do México.

«Eu pensei: 'Quem foi o filho da… que me fez isto?'. Então, quando cheguei ao treino, todos se riam. E disseram: 'Não fomos nós, estás maluco? Como é que íamos lá fazer isso?'. Perdi meia hora a tirar os galhos do meu Smart, fui treinar cheio calor», acrescentou.

Essa metade de época após o regresso do Estudiantes ao Benfica não foi de grandes lembranças positivas para Jara, que fez apenas dois jogos de águia ao peito e não conseguiu faturar nesse tempo.