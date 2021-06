Os Estados Unidos da América venceram na madrugada deste domingo a Liga das Nações da CONCACAF, ao vencerem numa final emocionante o México, por 3-2.

Em Denver, foram os mexicanos os primeiros a marcar, por uma cara bem conhecida do futebol português e do FC Porto: Jesus Corona inaugurou o marcador logo aos dois minutos, com uma «bomba» de pé esquerdo.

O jovem prodígio Giovanni Reyna empatou aos 27 minutos, mas na segunda parte, aos 79 minutos, Diego Lainez – um minuto depois de entrar – voltou a colocar a equipa mexicana em vantagem.

Mas essa vantagem durou pouco, já que Weston McKennie deixou tudo empatado aos 82 minutos, após assistência de Reyna.

Se os 90 minutos haviam sido emocionantes, o prolongamento também não fuicou nada atrás. Já com Reggie Cannon, lateral do Boavista, em campo, Christian Pulisic, talvez o maior nome desta seleção, deu o triunfo aos EUA, de penálti, aos 114 minutos.

Aos 120+4 minutos (!), o México dispôs de um penálti, mas Guardado falhou e os Estados Unidos confirmaram assim o título.