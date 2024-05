Miguel Vítor renovou, esta quarta-feira, contrato com o Hapoel Beer Sheva.

A duração do vínculo foi aumentada em dois anos, até 2026, e o defesa central e capitão pode chegar às 10 época pelo clube israelita.

O futebolista de 34 anos, ex-Benfica, chegou ao Hapoel Beer Sheva na época de 2016/17 e já conquistou duas ligas, duas Taças, uma Taça da Liga e duas Supertaças.

Esta época, já fez 30 jogos, tendo também marcado cinco golos. Relativamente à classificação, o Hapoel está na terceira posição do campeonato, com 58 pontos, a 15 do primeiro lugar.

Ao longo da carreira vestiu as camisolas do Benfica, Aves, Leicester e PAOK. De relembrar que apesar de ter representado Portugal até aos sub-23, Miguel Vítor optou por se internacionalizar por Israel.