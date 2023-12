O Villarreal já estava apurado para a fase seguinte da Liga Europa, faltando saber em que posição terminaria a fase de grupos.

Essa dúvida manter-se-ia fosse qual fosse o resultado do jogo desta quarta-feira, com o Maccabi Haifa, já que o ‘submarino amarelo’ estava a três pontos do Rennes, tendo vencido os franceses na primeira volta, em casa, por 1-0 e tendo ainda de jogar em França.

Este era um jogo que tinha sido adiado devido ao eclodir do conflito entre Israel e o Hamas.

A formação israelita resistiu a todos os ataques da equipa espanhola e conquistou o segundo ponto da prova, depois de ter empatado a zero, também, com o Panathinaikos.

O empate a zero deixa o Villarreal com dez pontos, menos dois do que o Rennes, que visita na próxima semana.

Os israelitas vão à Grécia lutar com o Panathinaikos (com quatro pontos) pelo direito a jogar o play-off de acesso à Liga Conferência.