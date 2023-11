Gigi Donnarumma formou-se no Milan e foi lá que iniciou a carreira profissional, logo aos 16 anos, mas em 2021 decidiu deixar os rossoneri e mudou-se, a custo zero, para o Paris Saint-Germain.

Ora, o guarda-redes italiano regressa precisamente esta terça-feira a San Siro, onde não terá uma receção nada amistosa.

É que os adeptos do Milan prepararam umas boas dezenas de notas de dinheiro com a cara de Donnarumma, com a palavra mercenário por cima.