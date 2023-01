O Milan foi afastado esta quarta-feira da Taça de Itália, ao perder na receção ao Torino, por 1-0, após prolongamento, em jogo dos oitavos de final da competição.

O português Rafael Leão entrou na segunda parte, aos 67 minutos, com o jogo em 0-0 no marcador. Pouco depois, ao minuto 70, o costa-marfinense Koffi Djidji foi expulso na equipa do Torino, mas o resultado não se alterou em tempo regulamentar.

No prolongamento, e apesar do ascendente do AC Milan, foi o Torino quem chegou à vantagem, aos 114 minutos, pelo médio francês Michel Adopo, que colocou o Torino nos quartos de final da taça transalpina, onde vai defrontar o vencedor do jogo entre a Sampdoria e a Fiorentina, que se disputa na quinta-feira.