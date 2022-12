Miralem Pjanic foi expulso este domingo, depois de ter agredido um adversário no peito, com a sola da bota, nos Emirados Árabes Unidos.

Por volta dos 20 minutos, o médio bósnio, agora no Al Sharjah, sofreu uma falta dura de Mansor Abbas, na zona do calcanhar, e atingiu-o na sequência do lance. O ex-Barcelona e Juventus viu imediatamente o cartão vermelho, mas o árbitro da partida foi visualizar as imagens ao monitor do VAR e também expulsou Abbas, pela falta cometida.

Os jogadores encontraram-se junto ao túnel de acesso aos balneários e até resolveram a altercação com uma conversa amigável.

Com 10 jogadores em cada lado, o Al Sharjah arrancou o triunfo em casa do Al Fujairah, por 2-0.

A expulsão de Pjanic: