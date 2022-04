Afinal, Gonzalo Higuaín não vai retirar-se no final da temporada, desmentindo assim a informação adiantada pelo seu pai, Jorge.



«Foi um mal-entendido. Nunca lhe disse que ia retirar-me. Ele entendeu mal, é algo que acontece. Mas não tem nada a ver com a realidade, estou concentrado no clube, em cumprir o meu contrato», frisou, citado pelo pelo «Corriere dello Sport».



«Quando decidir retirar-me, anunciarei a decisão. O que o meu pai ou outras pessoas possam dizer neste caso não tem nada a ver com o que eu possa dizer. Quando chegar a altura, serei o primeiro a comunicá-lo», acrescentou ainda.



Higuaín, de 34 anos, cumpre a terceira época na MLS ao serviço do Inter Miami, após passagens por River Plate, Real Madrid, Nápoles, Juventus, Milan e Chelsa.