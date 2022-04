Pode estar a chegar ao fim a carreira de um dos avançados que marcou a última década e meia.

Aos 35 anos, o internacional argentino Gonzalo Higuaín deve retirar-se do futebol no final da época, de acordo com o pai do jogador que tem contrato com o Inter Miami, da MLS.

«Não o vajo voltar à Argentina. Termina [a carreira] este ano. Pelo menos, disse-me que se vai retirar do futebol», afirmou Jorge Higuaín, num programa da TNT Argentina.

O progenitor do avançado formado no River Plate e que na Europa jogou no Real Madrid, Nápoles, Juventus, Milan e Chelsea, disse ainda não saber se o filho vai continuar ligado ao futebol.

«Eu gostava que ele continuasse, com outra função. É uma pessoa muito bem preparada. Conhece todos os jogadores, foi orientado pelos melhores treinadores do mundo e tem uma enorme capacidade de gestão. Acho que faria muito bem ao futebol», acrescentou.