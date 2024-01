Daúto Faquirá prepara-se para assumir o comando técnico do Ferroviário da Beira, campeão moçambicano, com o objetivo de planear o futuro do clube e do futebol no país.

«Nós vamos procurar, obviamente, revalidar o título e criar condições para que os títulos não sejam algo pontual», explicou o técnico português, de 58 anos, que nasceu na província moçambicana de Inhambane.

Em entrevista à Lusa, o Faquirá garantiu que o «sucesso passará essencialmente por revitalizar o clube» e admitiu que já recebeu vários convites para a estreia no país, inclusive para selecionador.

A poucos dias de iniciar uma nova «aventura» na carreira, o técnico revela os motivos da escolha: «Perdi o meu pai há um ano e sei que pare ele também seria importante [treinar em Moçambique], porque ele nunca se desligou do seu país de origem. Vou para o país que me viu nascer, o país que eu amo, que é a minha terra, e espero contribuir de alguma forma para o futebol moçambicano, deixar um legado».

Faquirá treinou o Estrela da Amadora, Olhanense, Vitória de Setúbal, Torreense e o Sporting da Covilhã. Em Angola, entre 2013 e 2014, treinou o 1.º de Agosto.

O Clube Ferroviário da Beira foi orientado, desde 2023, pelo português Hélder Duarte, que conquistou o segundo título de campeão na história do clube. Esta temporada, o Ferroviário, em ano de centenário, apenas venceu por duas vezes no campeonato.