Entre a noite deste domingo e a madrugada desta segunda-feira, muito espetáculo decorreu na NBA, com particular destaque para o duelo de Los Angeles. Os Lakers de LeBron James surpreenderam os Clippers de James Harden, vencendo por 106-103. O "King", de 39 anos, evidenciou-se com 25 pontos e um afundanço notável. Entre os visitantes, o croata Zubac somou 22 pontos e 19 ressaltos.

Assim, os Clippers permanecem o quarto lugar da Conferência Oeste, com 13 derrotas em 35 jogos. Por sua vez, os Lakers subiram ao décimo lugar, com 18 vitórias em 37 jogos, aproveitando nova derrota dos Golden State Warriors.

Desta feita, Stephen Curry e companhia caíram diante os Toronto Raptors (118-133). O astro norte-americano voltou a "secar" nos lançamentos para três pontos, e apenas anotou nove. Em sentido contrário, entre os canadianos, Barrett somou 37 pontos.

A formação de Toronto, na qual a portuguesa Mery Andrade é treinadora adjunta, ocupa o 11.º lugar da Conferência Este, com 15 vitórias em 36 jogos, e espreita os lugares de play-off de acesso à fase final da NBA.

Por sua vez, os Warriors caíram para o 11.º lugar da Conferência Oeste, com 19 derrotas em 36 jogos. Todavia, guardam um jogo a menos em relação aos Lakers, que ocupam o décimo posto.

Também nesta conferência, os sextos classificados, Pelicans, visitaram os Sacramento Kings, quintos classificados, e venceram por 100-133. Ainda que nada tenha mudado na tabela, a exibição de CJ McCollum (30 pontos) merece destaque.

Por fim, revisitamos um duelo surpreendente nesta Conferência Oeste, entre os Dallas Mavericks e os líderes Minnesota Timberwolves (115-108). Os anfitriões, guiados por Irving (35 pontos) e Luka Docic (34 pontos), impuseram a décima derrota aos Timberwolves.

Assim, os Mavericks reforçam o sétimo lugar, igualam os Pelicans e espreitam os lugares de acesso direto aos play-offs. Por sua vez, os Timberwolves seguem na liderança, com três jogos em atraso face ao segundo classificado, os Deven Nuggets.

Outros resultados:

Orlando Magic 117-110 Atlanta Hawks

Phoenix Suns 115-121 Memphis Grizzlies

Denver Nuggets 131-114 Detroit Pistons