Daúto Faquirá é o novo treinador do Ferroviário da Beira, campeão em título de Moçambique.

O técnico de 58 anos, natural de Inhambane, vai, assim, treinar pela primeira vez na sua terra natal, depois de nos últimos dois anos ter optado pela carreira de comentador de televisão.

Daúto Faquirá começou a carreira no Sintrense, no mesmo clube onde terminou a carreira de jogador, em 1992. Depois passou sucessivamente pelo Odivelas, Barreirense, Estoril-Praia, Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, Olhanense e pelos angolanos do 1.º de Agosto.

Nas últimas temporadas no ativo, Daúto Faquirá treinou ainda o Sp. Covilhã e, já em 2021/22, o Torreense.

A nova edição do Moçambola arranca em abril de 2024.