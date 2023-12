O diretor da equipa de ciclismo Groupama-FDJ, Marc Madiot, quer que Novak Djokovic seja suspenso da atividade desportiva, depois de se ter recusado a fazer um teste antidoping antes do jogo contra Cameron Norrie, para a Taça Davis, em Málaga.

Em declarações à RMC Sport, Madiot criticou a atitude do tenista e defendeu que ele deve ser sancionado, comparando com o que se passa no mundo do ciclismo.

«Djokovic recusou-se a ser testado antes do jogo. Se o organismo antidopagem fizer o seu trabalho, Djokovic deve ser suspenso. Ele recusou-se a ser testado antes de um jogo e foi testado depois. No ciclismo, se recusarmos, é positivo e, se for positivo, somos sancionados. Não se tem o direito de faltar a um teste, é essa a regra», afirmou.

Novak Djkovic só aceitou fazer o teste depois do encontro com o britânico. E Madiot insiste na necessidade de suspender o tenista croata porque há produtos que têm uma duração limitada e são eliminados durante a competição.

«Há vários produtos antidoping que são detetáveis num período de tempo muito limitado. Se não se fizer o teste antes do início da competição, o tempo do jogo permite a eliminação dos vestígios do agente dopante. A deteção é possível durante um período limitado e é essa a razão pela qual foi introduzido o teste antes do jogo. É surreal que se seja avisado porque já não é um teste surpresa», acrescentou.