A Roma de Mourinho perdeu na quinta-feira na receção ao Betis, em jogo da fase de grupos da Liga Europa, mas não perdeu o fair-play após o final do encontro.

Mesmo perdendo, o treinador português deixou rasgados elogios a Joaquín, que fizera questão de abraçar no momento em que o espanhol foi substituído.

«É um jogador fantástico, com 41 anos, continua com alegria de jogar e com qualidade. Quem não souber, não acredita que ele tem 41 anos», começou por dizer.

«A estes jogadores como ele ou Zlatan [Ibrahimovic], que continuam a jogar por amor ao futebol, tenho-lhes muito respeito», acrescentou.