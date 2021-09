A CONMEBOL confirmou nesta segunda-feira a realização de mais uma jornada tripla de apuramento para o Mundial 2022, a realizar-se a 7, 10 e 14 de outubro.

Depois da tripla ronda neste mês, que motivou muitas críticas, as seleções da América do Sul têm agora agendados mais três jogos no espaço de oito dia para colocarem, finalmente o calendário em dia - com a jornada 5 a juntar-se à 11 e 12 - após os constrangimentos provocados pela pandemia.

Recorde-se que alguns clubes portugueses tiveram vários jogadores sub-americanos nas respetivas seleções durante a pausa competitiva para os jogos de apuramento para o Mundial do Qatar. No Benfica, Lucas Veríssimo (Brasil) e Otamendi (Argentina) jogaram menos de 48 horas antes do embate entre os encarnados e o Santa Clara nos Açores. No FC Porto, Uribe e Luis Díaz (Colômbia) também atuaram a menos de dois dias do clássico com o Sporting, que teve igualmente Ugarte ao serviço do Uruguai.

A realização desta nova tripla jornada promete reavivar a polémica da libertação dos jogadores, com a CONMEBOL e as seleções sul-americanas de um lado e os clubes europeus - nomeadamente os de Inglaterra, que obrigavam a um período de quarentena no regresso de alguns países - do outro.