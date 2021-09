O início de temporada do Hellas Verona está a ser um pesadelo.

O conjunto de Miguel Veloso (que não jogou), averbou a terceira derrota noutros tantos jogos desta edição da Liga italiana, agora na visita ao terreno do Bolonha, que se impôs por 1-0.

O único golo do jogo surgiu já na reta final da partida e foi apontado pelo internacional sueco Mattias Svanberg aos 78 minutos.

Ao contrário do Verona, o Bolonha está a ter um arranque de época auspicioso e soma sete pontos em nove possível: está no sexto lugar em igualdade pontual com o campeão Inter e a Udinese de Beto, quarto e quinto classificados, respetivamente.