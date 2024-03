A FIFA iniciou esta semana uma avaliação a vários estádios argentinos para decidir qual vai receber o jogo inaugural da seleção sul-americana no Mundial 2030, organizado por Portugal, Espanha e Marrocos.

A Argentina, o Uruguai e o Paraguai vão receber, cada um, uma partida da competição, uma vez que se completam 100 anos da organização do primeiro Mundial da história.

O país das pampas tem vários estádios aptos a receber jogos de importantes competições internacionais, com destaque para os recintos do River Plate, o Monumental, e do Boca Juniors, La Bombonera, ambos em Buenos Aires.

Os recintos do Argentinos Juniores, do Racing e do Independiente também são candidatos, tal como outros estádios fora da capital, nomeadamente nas cidades de Córdoba, Mendonza e Santiago del Estero.

O Mundial 2030 será o primeiro a ser jogado em seis países diferentes, sendo que a edição anterior, em 2026, será também a primeira a ser organizada por três países, no caso Canadá, México e Estados Unidos.