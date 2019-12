Alisson Becker foi o jogador escolhido para fazer a antevisão da final do Mundial de Clubes no próximo sábado, entre o Liverpool e o Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus (17h30). O guardião brasileiro dos Reds admite que o Liverpool não esteve muito bem na meia final frente ao Monterrey.

«Jogámos contra um clube mexicano, que é novidade para nós. A bola é redonda, o campo é o mesmo, mas as características acabam por mudar. Não fizemos o nosso melhor jogo e temos de fazer muito melhor para ganhar ao Flamengo, que é uma grande equipa com jogadores experientes e acostumados a jogar grandes finais, assim como a nossa equipa», disse o jogador do Liverpool.

Apesar de na Europa não se dar tanta importância ao Mundial de Clubes, Alisson mostrou-se «entusiasmado». «É um sonho que se realiza. Quando eu era miúdo, o Internacional foi campeão do Mundial em 2006. Desde então eu sempre sonhei com isso. Pode ser o primeiro título do Liverpool, contra uma equipa muito forte. Estou muito feliz», disse o guarda-redes.

«Nós estamos a levar a competição a sério e vamos dar o nosso máximo para ganhar pela primeira vez», garantiu.

«Esperamos uma grande partida contra uma grande equipa. Eles mostraram isso ao ganharem o Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, assim como a Libertadores, contra o River. Eu gosto de acompanhar o futebol brasileiro. Sigo o Internacional e é um prazer assistir ao Flamengo porque eles jogam muito bem. Vai ser uma grande partida amanhã», frisou, confidenciando que conversou com alguns jogadores do Flamengo.

«Falei com o Filipe Luís antes do jogo deles contra o Al Hilal. Ele é um grande amigo que eu tenho no futebol. Participo de um grupo do WhatsApp que o Gerson também está e falei também com ele.»