O presidente do Shakhtar Donetsk, Rinat Akmetov, anunciou a doação de cerca de 25 milhões de euros para ajuda aos militares e respetivas famílias, no meio da guerra na Ucrânia, numa decisão que surge um dia depois da transferência do futebolista Mykhailo Mudryk para o Chelsea, de Inglaterra.

Mudryk rumou ao Chelsea num negócio milionário, feito por uma verba imediata de 70 milhões de euros, mais 30 milhões em variáveis.

Sem especificar que o dinheiro se trata dos ganhos com a transferência de Mudryk, o dirigente do Shakhtar anunciou a alocação da verba.

«Estou a alocar mil milhões de hryvnia [ndr: cerca de 25 milhões de euros] hoje, para ajudar os nossos soldados, defensores e as suas famílias. O dinheiro vai ser utilizado para cobrir diferentes necessidades, desde o fornecimento de tratamento médico e prostético, até ao apoio psicológico a pedidos específicos. Para assegurar a transparência, o projeto vai ter uma equipa profissional independente que vai estar em contacto com os defensores de Azovstal, as suas famílias, prestadores de cuidados e voluntários», referiu Akhmetov, ao tomar a «decisão de lançar o “Coração de Azovstal”, um projeto desenhado para ajudar os defensores de Mariupol e as famílias dos soldados mortos».

O dirigente do Shakhtar mostrou ainda esperança de que, no futuro, a equipa «vai jogar um particular contra o Chelsea na Donbass Arena, numa Donetsk ucraniana».