Depois de o Shakhtar ter confirmado estar perto de fechar acordo com o Chelsea para a transferência de Mykhailo Mudryk, o clube inglês emitiu também um comunicado a confirmar que assim que chegar a acordo com o clube ucraniano irá conversar com o jogador para discutir questões contratuais.

O avançado de 22 anos, considerado um dos maiores talentos do futebol do seu país, ainda não formalizou a transferência, mas a julgar por uma das mais recentes publicações do Chelsea no Instagram, é apenas uma questão de tempo.

É que o clube londrino publicou uma fotografia de Mudryk com a camisola do Shakhtar e pediu aos fãs que deixassem uma mensagem no sentido de «mostrarem amor» pelo futebolista que deverá render aos cofres do clube ucraniano 70 milhões de euros imediatos mais €30M em objetivos.

Um pedido ao qual não será alheio o facto de Mudryk ter feito várias publicações a elogiar o Arsenal, que também apresentou uma proposta pelo jogador. O jogador colocou likes em publicações do clube londrino e chegou a publicar uma foto sua já com a camisola do Arsenal. O que não agradou nada aos adeptos do Chelsea, claro.