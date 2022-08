Luis Suárez, como era esperado, foi apresentado com pompa e circunstância no Nacional de Montevideo, emblema no qual iniciou a carreira profissional.

Milhares de adeptos juntaram-se no estádio para a cerimónia, na qual o avançado de 35 anos se emocionou, ele que está de regresso ao clube onde se formou 16 anos depois.

De resto, o internacional uruguaio teve até direito a uma surpresa especial: Lionel Messi, amigo íntimo do avançado, enviou-lhe uma mensagem a desejar-lhe boa sorte nesta nova etapa da carreira.

