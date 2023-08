O Nápoles, atual campeão italiano, continua a defesa do título da melhor forma: este domingo, venceu na receção ao Sassuolo, por 2-0, em jogo da 2.ª jornada da Serie A, da primeira liga italiana.

Victor Osimhen, de penálti, fez o 1-0 aos 16 minutos. Na segunda parte, Maxime López foi expulso na equipa do Sassuolo (52m) e Raspadori podia ter chegado ao 2-0, mas não concretizou um penálti aos 60 minutos. Porém, a entrada de Kvaratskhelia (61m) fez a diferença pouco depois: o georgiano criou a jogada e assistiu Di Lorenzo para o 2-0, aos 64 minutos. O português Mário Rui ficou no banco dos napolitanos.

Mais do mesmo 🤩

Osimhen não desilude na marca de grande penalidade e põe o Nápoles a ganhar.#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #napoles #sassuolo pic.twitter.com/fUDxF1QrtL — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) August 27, 2023

Com este resultado, o Nápoles termina a jornada no topo da tabela, com os seis pontos possíveis, feito também conseguido nas duas primeiras rondas por Milan e Hellas Verona.

Já num jogo entre equipas que procuravam os primeiros pontos na prova, o Génova triunfou na visita à Lazio, por 1-0, com um golo de Mateo Retegui, aos 16 minutos. O luso-guineense Saná Fernandes, de 17 anos, ex-Sporting e irmão de Joelson Fernandes, esteve no banco da equipa de Roma.

Esta tarde, quem escorregou em casa foi a Juventus, que empatou a uma bola ante o Bolonha. Lewis Ferguson (24m) deu vantagem aos visitantes e Dusan Vlahovic empatou, aos 80 minutos.

Também este domingo, houve outro empate, entre Fiorentina e Lecce, mas a dois golos. Nicolas González (3m) e Alfred Duncan (25m) deram vantagem de 2-0 à equipa comandada por Vincenzo Italiano, mas o Lecce, de Roberto D’Aversa, chegou à igualdade com golos de Hamza Rafia (49m) e Nikola Krstovic (75m).

Juventus, Fiorentina e Lecce chegaram aos quatro pontos cada e seguem na perseguição ao trio da frente.

A jornada encerra na segunda-feira, com o Salernitana-Udinese (17h30) e o Cagliari-Inter de Milão (19h45).