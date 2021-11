Antigo jogador do Benfica, Hany Mukhtar está nomeado para o prémio de melhor golo da temporada na MLS, a Liga norte-americana de futebol.

O golo em causa foi apontado na receção do Nashville ao New York Red Bulls (1-1): o médio alemão de 26 anos empatou o jogo aos 36 minutos de livre, num remate já com muito pouco ângulo e que surpreendeu o guarda-redes adversário.

Ora veja:

Mukhtar foi jogador do Benfica de 2015 a 2017, mas esteve apenas meia época na Luz, já que somou empréstimos a Red Bull Salzburgo e Brondy. Fez apenas um jogo de águia ao peito, no final de 2014/15.