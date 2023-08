Era verão de 2017, o Paris Saint-Germain fazia de tudo para contratar Neymar e o tempo do brasileiro no Barcelona parecia ter chegado ao fim. Até que Gerard Piqué publicou uma fotografia com o - à altura - colega de equipa e deixou a seguinte descrição: «Se queda».

Contudo, uma semana depois, Neymar foi oficializado como reforço do PSG.

Já retirado da competição, Piqué confessou que sabia que o brasileiro estava de malas feitas para a capital francesa e admitiu que a publicação só aconteceu porque a noite estava bem animada.

«Se as pessoas soubessem... Foi numa noite em que estávamos em Nova Iorque… fugiu-nos um pouco das mãos», começou por dizer durante uma emissão na Twitch com Ibai Llanos.

«Sabias que Neymar ia para o PSG?», questionou o streamer.

«Cem por cento. Naquele momento já era pouco eu. Já restava pouco de mim, era uma hora bastante adiantada. Estás num estado em que dizes um "ele fica" como "ah, fica aqui, vá". Mas quando te dás conta…», finalizou.