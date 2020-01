Sem Anthony Lopes, o Lyon carimbou o apuramento para os quartos de final da Taça de França ao bater o Nice por 2-1.



O conjunto de Rudi Garcia esteve a vencer até ao minuto 89. Moussa Dembélé fez o 1-0 logo aos 15 minutos, mas ao cair do pano Ounas igualou a contenda.



Resultados da Taça de França



Nos instantes finais uma falta de Dante sobre Marçal deixou Aouar na marca de grande penalidade. O internacional sub-21 francês bateu Walter Benítez e confirmou a passagem do Lyon.



O resumo do encontro: