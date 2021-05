O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, afirmou esta quarta-feira que os protestos dos adeptos no último domingo, que chegaram mesmo à invasão a Old Trafford, ultrapassaram os limites do aceitável e que é preciso que esses fãs permaneçam «civilizados».

«Temos que ouvir a voz dos adeptos. Todos têm direito ao protesto. Tem é de ser de maneira civilizada. Tem de ser de uma maneira pacífica. Infelizmente, quando invades, quando os agentes da polícia ficam magoados e com cicatrizes para o resto da vida, isso é ir longe demais», afirmou, na conferência de antevisão ao jogo da segunda mão das meias-finais da Liga Europa, ante a Roma, marcado para quinta-feira.

«Quando fica fora de mão como ficou, é assunto policial. Não se trata mais de mostrar as opiniões», acrescentou o técnico norueguês.

Esta quarta-feira, foi entretanto conhecido o novo horário para o Manchester United-Liverpool, jogo que fora adiado devido à invasão de adeptos em questão.