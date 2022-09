O futebolista mexicano Omar Govea, que em Portugal representou o FC Porto, é reforço do FC Voluntari, confirmou esta terça-feira o clube da Roménia.

Omar Govea, de 26 anos, assinou contrato por duas épocas, de acordo com o atual 11.º classificado da liga romena, que soma 12 pontos ao fim de 11 jogos realizados.

O médio internacional mexicano jogou na equipa B do FC Porto de 2015 a 2017, tendo feito 77 jogos e um golo pelos bês dos azuis e brancos.

Nas últimas cinco épocas, Govea esteve na Bélgica: um ano no RE Mouscron, outro no Antuérpia e os últimos três no Zulte Waregem.