O futebolista do Paços de Ferreira, Luther Singh, fez, esta quinta-feira, o primeiro golo da carreira pela seleção principal da África do Sul, no empate a uma bola ante a Namíbia, em jogo particular.

À quarta internacionalização pelos ‘bafana bafana’, o jogador de 23 anos, camisola número seis na seleção, abriu o marcador com um golo aos 18 minutos. Na segunda parte, Limbondi assinou o 1-1 final, ao minuto 55.