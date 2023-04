O Feyenoord venceu o dérbi de Roterdão contra o Sparta (3-1) e aproveitou o empate do Ajax para reforçar a liderança da Eredivisie.



Igor Paixão adiantou o líder do campeonato dos Países Baixos logo aos 12 minutos. No entanto, o Sparta igualou a contenda no Het Kasteel em cima do intervalo graças a um golo do luxemburguês Michael Pinto. O conjunto da casa poderia, inclusive, ter chegado ao intervalo a ganhar não fosse o penálti falhado por van Crooij nos descontos da primeira parte.



Já na segunda parte, à entrada para os vinte minutos finais, Santiago Giménez fez o que melhor sabe fazer, ou seja, golos e adiantou o Feyenoord no marcador. Volvidos seis minutos, Hancko fez o 3-1 final que deixa a equipa de Slot com 64 pontos, mais oito que o Ajax.



Com Francisco Conceição em campo a partir dos 80 minutos, o campeão neerlandês não foi além de um empate sem golos na visita ao terreno do Go Ahead Eagles.



Classificação da Eredivisie