O antigo guarda-redes internacional neerlandês, Jan Jongbloed, membro da seleção que perdeu as finais dos Mundiais de 1974 e 1978, morreu esta quinta-feira, aos 82 anos, vítima de doença prolongada.



«Estamos tristes com a morte do antigo guarda-redes da ‘Oranje’ Jan Jongbloed. O guarda-redes lendário jogou duas finais do campeonato do mundo pela seleção. Os nossos sentimentos à família e amigos» pode ler-se numa publicação da federação neerlandesa na rede social Twitter.

Jongbloed foi uma das figuras da geração dourada do futebol neerlandês, tendo estados nos Campeonatos Mundiais de 1974 e 1978. O ex-guardião ficou famoso por ter jogado sem luvas e com o número 8 nas costas, na derrota com a Alemanha Ocidental, em 1974.



Jogou também na final de 1978, perdida para a Argentina, e as suas capacidades na baliza por clubes como o DWS, o Roda e o Go Ahead Eagles levaram-no a alinhar em mais de 700 partidas, retirando-se em 1985, aos 44 anos.

Jongbloed era o último guarda-redes vivo da seleção neerlandesa de 1978, depois das mortes de Piet Schrijvers e Pim Doesburg.