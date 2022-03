Emoções à flor da pele!

O clássico dos Países Baixos, entre o Ajax e o Feyenoord terminou com a vitória da equipa de Amesterdão por 3-2, graças a um golo de Antony aos 86m.

O brasileiro que consumou a reviravolta da equipa eliminada pelo Benfica nos oitavos de final da Champions viu o cartão amarelo nos festejos do golo e acabou expulso com o segundo cartão já nos descontos da partida.

Tudo isto depois de o Feyenoord ter estado a vencer por duas vezes na partida. Sinisterra deu vantagem ao conjunto de Roterdão logo aos 8m, Haller empatou aos 24m, mas quatro minutos depois, Til colocou o Feyenoord na frente novamente.

Aos 78m Tadic voltou a empatar o jogo para Antony resolver a partida aos 86m.

O triunfo permite ao Ajax manter a liderança do campeonato, com 66 pontos, mais dois do que o PSV Eindhoven. O Feyenoord é terceiro, com 55 pontos.