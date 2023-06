O Al Sadd, do Qatar, contratou Giovani ao Palmeiras. A transferência foi oficializada esta terça-feira.

Em comunicado, o clube de Doha informa que o jovem de apenas 19 anos rubricou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, até 2028.

Os valores do acordo não foram detalhados, mas o Globoesporte informa que o Al Sadd pagou nove milhões de euros por 50 por cento do passe do internacional sub-20 brasileiro.

Giovani, refira-se, chegou ao Palmeiras quando era sub-11: esta época, foi utilizado por Abel, técnico português do verdão, em 15 ocasiões. Marcou um golo e fez três assistências.