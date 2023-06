André Geraldes foi oficializado, esta terça-feira, como reforço do Casa Pia para 2023/24.



O defesa está assim de regresso à Liga portuguesa depois de cinco temporadas no estrangeiro. Durante esse período, o jogador de 32 anos representou Sp. Gijón, Maccabi Tel Aviv e APOEL.



Formado no Maia, o lateral-direito passou por Rio Ave, Desp. Chaves, Desp. Aves, Basaksehir, V. Setúbal e Belenenses até assinar pelo Sporting em 2014, clube pelo qual fez apenas quatro jogos na equipa principal.