O São Paulo é o adversário do Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, na final do Campeonato Paulista de futebol. A equipa comandada por Hernán Crespo goleou na noite de domingo (madrugada de segunda-feira em Portugal) o Mirassol, por 4-0, na segunda meia-final.

O triunfo do tricolor paulista aconteceu horas depois de o Palmeiras ter garantido a primeira vaga na final, após a vitória por 2-0 sobre o Corinthians.

A final do Paulista é disputada a dois jogos: na quinta-feira, o primeiro é em casa do Palmeiras e o segundo, no domingo, no estádio do São Paulo.