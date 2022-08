O Palmeiras conseguiu o acesso às meias-finais da Taça Libertadores, após derrotar o Atlético de Mineiro nos penáltis na última madrugada (6-5), mas Danilo e Gustavo Scarpa complicaram a tarefa da equipa e até podiam ter comprometido o futuro do conjunto de Abel Ferreira.

O médio-defensivo, de apenas 21 anos, foi expulso aos 29 minutos, enquanto o Scarpa viu cartão vermelho direto aos 82.

Junto ao círculo de meio-campo, Matías Zaracho tinha acabado de fazer um passe quando foi atingido pela sola da bota de Danilo no gémeo esquerdo. Um lance verdadeiramente arrepiante e que deixou o argentino com muitas queixas. Já o brasileiro, apercebeu-se imediatamente da gravidade da entrada e ainda pediu desculpas.

O lance de Scarpa ocorreu na mesma zona do terreno. O médio-ofensivo seguia com a bola, mas escorregou e, no seguimento do deslize, acertou no tornozelo do adversário.

