O Palmeiras continua em busca do terceiro título consecutivo da Taça Libertadores. A equipa do português Abel Ferreira apurou-se para as meias-finais da prova na última madrugada ao vencer o Atlético Mineiro nas grandes penalidades (6-5), depois do empate a zero no tempo regulamentar.

Foi uma eliminatória épica para o Verdão. Em Belo Horizonte, o conjunto de Abel esteve a perder por 2-0 mas arrancou um empate, enquanto nesta segunda mão, disputada no Allianz Park, teve de jogar em inferioridade numérica durante boa parte do encontro. Danilo foi expulso aos 29 minutos e Gustavo Scarpa aos 82, ambos por entradas duríssimas sobre adversários.

O Galo também teve uma expulsão, mas já no último minuto de descontos, quando Eduardo Vargas viu o segundo amarelo e consequente vermelho por protestar veemente com o árbitro.

O At. Mineiro beneficiou das melhores oportunidades, mas o Palmeiras segurou o nulo e encaminhou o jogo para os penáltis, onde as duas equipas converteram de forma certeira os primeiros 10 remates. Ao 11.º, Rubens permitiu a defesa de Weverton e Murilo Cerqueira, de seguida, confirmou o triunfo por 6-5.

Nas meias-finais, o Palmeiras vai encontrar o vencedor do encontro que se disputa esta quinta-feira na Argentina, onde o Estudiantes recebe o Athletico Paranaense, de Luiz Felipe Scolari, depois do empate a zero no Brasil.

Por seu turno, o Talleres de Córdoba, de Pedro Caixinha, já tinha perdido em Buenos Aires por 3-2 e voltou a sair derrotado frente ao Vélez Sarsfield, agora em casa, por 1-0, graças ao golo de Julian Fernández.

Apesar da eliminação, Caixinha conduziu a equipa ao melhor percurso de sempre na Libertadores.